Дума приняла во втором чтении законопроект о заморозке цен на лекарства

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Речь, прежде всего, идет о тех препаратах, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах.

Правительство, в соответствии с законопроектом, будет вправе фиксировать предельные цены также в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и изделия выросли на тридцать и более процентов.

«После такой заморозки аптеки уже не смогут продавать лекарства по цене выше той, которую установит государство», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Госдума изменила режим работы из-за коронавируса.