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Два терминала в аэропорту Шереметьево будут закрыты с 20 марта

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Два терминала в аэропорту Шереметьево будут закрыты с 20 марта
Фото: соцсети

С 20 марта аэропорт Шереметьево закрывает терминалы E и C.

Все рейсы, которые здесь обслуживаются, будут переведены в терминалы D и F. Об этом рассказал заместитель генерального директора Шереметьево по управлению аэровокзальными комплексами Дмитрий Кайгородов.

Он отметил, что в терминалах проведены работы по проверке систем вентиляции и кондиционирования.

«Всему персоналу розданы дезинфицирующие средства, необходимые расходные материалы, проведен инструктаж», – сказал Кайгородов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево сломались последние «Суперджеты».

ДВа

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