Два терминала в аэропорту Шереметьево будут закрыты с 20 марта

С 20 марта аэропорт Шереметьево закрывает терминалы E и C.
Все рейсы, которые здесь обслуживаются, будут переведены в терминалы D и F. Об этом рассказал заместитель генерального директора Шереметьево по управлению аэровокзальными комплексами Дмитрий Кайгородов.
Он отметил, что в терминалах проведены работы по проверке систем вентиляции и кондиционирования.
«Всему персоналу розданы дезинфицирующие средства, необходимые расходные материалы, проведен инструктаж», – сказал Кайгородов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево сломались последние «Суперджеты».