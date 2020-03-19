Аксенов рассказал Путину, как Крым готовится противостоять коронавирусу

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19 марта 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

В Крыму на сегодняшний день нет ни одного случая коронавируса. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, прибывшим на полуостров.

Власти Крыма выполнили поручение главы государства и закрыли границу с Украиной. В целом, по словам Аксенова, пассажиропоток на полуостров уменьшился практически в десять раз.

«Конечно, граждан Российской Федерации и граждан с видом на жительство в Российской Федерации – всех запускаем, то есть никаких вопросов нет. Иностранных граждан на территорию не допускаем», – цитирует Аксанова пресс-служба Кремля.

Сейчас в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах – десять человек.

«При этом ни у кого диагноз «коронавирус», слава богу, пока не подтвердился», – добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что объявлены новые меры борьбы с коронавирусом в России.