Минздрав РФ сообщил о расшифровке российскими учёными генома коронавируса

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19 марта 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Министерство здравоохранения РФ сообщило о расшифровке российскими учёными генома коронавируса COVID-2019. Вспышка заражения новым коронавирусом началась в конце прошлого года в Китае в городе Ухань.

В России коронавирусом заразились несколько человек из разных регионов, вернувшиеся из-за границы или контактировавшие с больными этим заболеванием. Все госпитализированы, проходят лечение в больницах.

Российские учёные смогли расшифровать первый полный геном коронавируса. Теперь эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса, - сообщил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

"Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России, - передает RT. По словам руководителя НИИ Дмитрия Лиознова, оперативный генетический анализ вирусов важен для понимания эволюции и распространения нового коронавируса, важно иметь возможность определить путь распространения вируса и его попадания в Россию.

Информация российских ученых передана в базу данных, используемую ВОЗ и мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

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