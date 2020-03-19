Диетолог объяснил, почему россияне бросились скупать гречку

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19 марта 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: pixabay.com

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил ажиотаж на гречку, возникший после объявления пандемии коронавируса. По мнению специалиста, дело в советском прошлом.

Врач отметил, что причина кроется в воспоминаниях людей о дефиците. «Люди, особенно старшего поколения, помнят послевоенные годы и то, когда было много ограничений. Поэтому сразу такое желание — запастись и что-то купить. Хотя, я уверен, что потом они будут выбрасывать все это», - сказал диетолог.

Он добавил, что самым правильным будет не акцентировать внимание на резко возросшем спросе на некоторые продукты. Специалист отметил, что в стране достаточно продуктов, чтобы всех прокормить.