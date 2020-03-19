Глава правительства заверил россиян, что нет причин для паники

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19 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что у россиян нет поводов для паники из-за распространения коронавирусной инфекции, страна сможет справиться с угрозой.

«Многие только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой», - сказал премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что на этой неделе пройдет основная часть профилактических мероприятий. Также премьер-министр призвал россиян со всей ответственностью подходить к вопросу профилактики COVID-19, в том числе ограничить контакты с окружающими.