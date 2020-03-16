Мишустин заявил о борьбе с фейками о коронавирусе, создан специальный сайт

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16 марта 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что продолжается распространение фейковых новостей о новой коронавирусной инфекции. Кроме того, глава правительства заявил, что координационный совет должен взять на себя обязанности по информированию населения.

«Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью», - высказал он.

При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что российское правительство запустило сайт «стопкоронавирус.рф», где будут размещаться опровержения и достоверная информация о коронавирусе. Пока на сайте подробно описаны симптомы и меры профилактики новой инфекции.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как можно самостоятельно приготовить дезинфицирующий гель.