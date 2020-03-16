В ВОЗ научили, как самостоятельно изготовить дезинфицирующий гель

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как можно самостоятельно приготовить дезинфицирующий гель. Отмечается, что в связи с ростом риска заболевания коронавирусом повысился спрос на антисептические препараты.
Всего в ВОЗ назвали три рецепта. «Что нужно: Спирт (800 мл), глицерин (14,5 мл), перекись водорода (42 мл), дистиллированная вода (20 мл). Все компоненты тщательно перемешать и хранить в специальной емкости», - гласит первый.
Согласно второму, необходимо взять 750 мл изопропилового спирта, 14,5 мл глицерина, 42 мл перекиси водорода и 20 мл дистиллированной воды. Все ингредиенты тщательно смешать и хранить в специальном флаконе.
Для третьего рецепта требуется всего два составляющих: 160 мл медицинского спирта и 80 мл геля алоэ вера.