В ВОЗ научили, как самостоятельно изготовить дезинфицирующий гель

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16 марта 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как можно самостоятельно приготовить дезинфицирующий гель. Отмечается, что в связи с ростом риска заболевания коронавирусом повысился спрос на антисептические препараты.

Всего в ВОЗ назвали три рецепта. «Что нужно: Спирт (800 мл), глицерин (14,5 мл), перекись водорода (42 мл), дистиллированная вода (20 мл). Все компоненты тщательно перемешать и хранить в специальной емкости», - гласит первый.

Согласно второму, необходимо взять 750 мл изопропилового спирта, 14,5 мл глицерина, 42 мл перекиси водорода и 20 мл дистиллированной воды. Все ингредиенты тщательно смешать и хранить в специальном флаконе.

Для третьего рецепта требуется всего два составляющих: 160 мл медицинского спирта и 80 мл геля алоэ вера.