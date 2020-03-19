Российское правительство назвало коронавирус одним из худших мировых кризисов

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19 марта 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российское правительство охарактеризовало пандемию коронавируса COVID-19 как один из худших кризисов в области мирового здравоохранения за последние полсотни лет.

На сайте кабмина опубликовали сообщение, в котором перечислены меры защиты здоровья россиян от нового коронавируса COVID-19. «Сегодня ситуация характеризуется как глобальная пандемия. Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет», - сказано в документе.

Ранее в Роспотребнадзоре научили, как нужно правильно соблюдать режим самоизоляции. Специалисты подчеркнули, что при карантине ни в коем случае нельзя покидать пределы квартиры.