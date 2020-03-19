Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время интимной близости

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19 марта 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Педиатр Евгений Комаровский рассказал, может ли интимная близость стать причиной заражения коронавирусом COVID-19. По словам специалиста, нет доказательств, что болезнь может передаваться половым путем.

При этом врач подчеркнул, что заразиться можно через слизистые поверхности, такие как глаза или рот. Комаровский отметил, что во время интима нужно «очень постараться, чтобы не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища».

Врач заявил, что считает карантин наиболее подходящим временем для улучшения демографии. Он добавил, что в Сети можно найти множество позиций для соития, которые максимально позволяют уберечь себя от заражения.