Инфекционист рассказал, чем заменить медицинскую маску

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19 марта 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что медицинскую маску можно заменить подручными средствами. Также медик напомнил, что при защите от коронавируса стоит не забывать «прятать» глаза.

«Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску... Но если рядом не будет других средств, и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом», - рассказал Викулов.

При этом он отметил, что не обязательно чем-либо пропитывать такую маску, потому что основной защитой является именно механический барьер. Также специалист напомнил, что воздушно-капельные инфекции могут проникать в организм через глаза, а потому их желательно прикрыть очками без диоптрий, медицинскими очками или даже солнцезащитными, передает Радио Sputnik.