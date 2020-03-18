Васильев прокомментировал «моду» на защитные маски и показал архивное фото 1918 года

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18 марта 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото:Александр Васильев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский историк моды и телеведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев отреагировал на появившийся в связи с коронавирусом тренд - носить защитные маски для дополнения к образу.

«Две модницы в масках во время эпидемии Испанского гриппа, 1918-й год», - показал архивное фото Васильев, тем самым отметив, что во все времена были такие ситуации и средства защиты не изменились.

Известно, что в то время на планете распространялась «испанка» или испанский вирус - самая массовая пандемия гриппа за всю историю, по мнению инфекционистов, пишет teleprogramma.pro.

При этом пользователи восхитились «элегантностью» образа и заметили, что в те времена к вирусам относились серьезнее.

Ранее сообщалось, что Владимир Соловьев выгнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии за его грубые высказывания об эпидемии.