Соловьев «навсегда» выгнал украинского эксперта из студии

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18 марта 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев вступил в словесную перепалку с украинским экспертом Вячеславом Ковтуном в студии своей программы «Вечер». Причиной конфликта стало обсуждение вспышки нового коронавируса в мире.

«Самое страшное, вы не понимаете, как работает эпидемия, вы не понимаете, как это нарастает», - высказал Соловьев.

На что Ковтун ответил, что на Украине остановлен общественный транспорт, в том числе авиасообщение и метро. Все его реплики, сопровождались повышенным голосом и криками.

Тогда телеведущий обвинил эксперта в незнании ситуации и напомнил статистические данные МВД Украины, но и это не убедило Ковтуна. Тогда один из гостей назвал его «дебилом», а Соловьев попросил покинуть студию программы «навсегда» за ответное оскорбление в адрес гостя.

«Так, пшёл вон! … И чтобы больше в студии не появлялся», - потребовал он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, какие меры приминает, чтобы обезопасить себя и свою семью из-за вспышки коронавирусной инфекции.