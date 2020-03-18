В Госдуме предложили оказывать предпенсионерам бесплатные юридические услуги

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

В Госдуме предложили оказывать бесплатную юридическую помощь людям предпенсионного возраста, а также неработающим пенсионерам. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно предложенной инициативе, вышеперечисленные категории россиян смогут бесплатно получать юридическую помощь, если вопрос касается нарушения их прав, предусмотренных ТК РФ. Также они могут рассчитывать на консультацию по положенным им выплатам и соцгарантиям.

В представленном документе отмечается, что в случае принятия законопроекта не потребуются дополнительные финансовые вливания из федерального бюджета и бюджетов регионов.