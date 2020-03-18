Минздрав РФ держит ситуацию с коронавирусом в России под контролем - сообщил Путин

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18 марта 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

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Министерство здравоохранения России держит ситуацию с пандемией вируса COVID-19 под контролем. Так Владимир Путин заявил о распространении коронавируса в стране. По данным на 18 марта, в России подтверждены 147 случаев заражения новым вирусом.

Как подчеркнул Путин, в борьбе с коронавирусом не должно быть никакой «расхлябанности» и русского «авось».

«Слава Богу, у нас в целом пока все под контролем. Надеюсь, так и будет в дальнейшем»,— выссказался глава российского государства 18 марта на встрече с общественностью Республики Крым и Севастополя.

Президент РФ Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам по поводу масштабов распространения коронавируса в России.