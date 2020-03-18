Сколько человек потеряют работу из-за коронавируса?

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18 марта 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Международной организации труда заявили, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 несколько миллионов человек могут потерять работу из-за снижения общей покупательской способности.

По подсчетам экспертов, работы могут лишиться от 5,3 до 24,7 миллионов человек. При этом финансовые потери для работников составят от 860 миллионов до 3,4 триллионов долларов.

«Это больше не глобальный кризис в области здравоохранения, это также крупный кризис на рынке труда и экономический кризис, который будет иметь огромное влияние на людей», - заявил гендиректор МОТ Гай Райдер. Он призвал всех объединиться, чтобы совместными усилиями предотвратить развитие худшего из возможных сценариев.