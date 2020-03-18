Врач рассказала, почему коронавирус настолько опасен для пожилых

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 марта 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева объяснила, почему коронавирус настолько опасен для пожилых. Врач отметила, что для этого есть сразу несколько причин.

«Коронавирус действительно более опасен для людей пожилого возраста по нескольким причинам. Первая - иммунная система с возрастом ослабляется... вторая причина - это множество хронических заболеваний, которые могут утяжелять течение вирусной инфекции», - рассказала Ткачева.

Она отметила, что в группу риска попадают пациенты в возрасте от 60 лет. Врач посоветовала им усиленно заботиться о профилактике COVID-19: чаще мыть руки, держаться на расстоянии от людей и в общественных местах по возможности протирать поверхности или использовать одноразовые перчатки.