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Лиза Пескова возмутилась, что церкви до сих пор не закрыли на карантин

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Лиза Пескова возмутилась, что церкви до сих пор не закрыли на карантин
Фото: pixabay.com

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова порассуждала в соцсети о том, почему в стране до сих пор не закрыли церкви, хотя в мире объявлена пандемия коронавируса.

Пескова отметила, что многие вузы и школы в стране уже закрылись на карантин. «Хотелось бы, конечно, понять, почему запрет на проведение мероприятий не распространяется на храмы и святыни», - задалась вопросом девушка. Она добавила, что, несмотря на опасную инфекцию, люди продолжают «целовать иконы в разгар эпидемии».

Она напомнила, что в Средневековье именно массовые скопления людей в церквях и стали одной из основных причин распространения чумы. Пескова подчеркнула, что если человек истинно верующий, то для него «нет разницы, где молиться».

АБ

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