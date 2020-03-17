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17 марта 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Казанский собор, фото соцсети

РПЦ ввела новые правила безопасности, которые касаются проведения службы в церкви. Они призваны защитить население от опасности коронавируса. Тем не менее, мероприятие в Казанском соборе с массовым скоплением людей вызвало критику в соцсетях.

По некоторым данным, число заболевших коронавирусом в России насчитывает уже более девяноста человек, и поэтому властям приходится предпринимать жесткие меры для борьбы с распространением COVID-19. С этой недели многие российские вузы переходят на дистанционное обучение, то же самое касается и школ. Правительство просит музыкантов и артистов отменять запланированные концерты, а граждан – избегать посещения массовых мероприятий. Офисы закрываются на карантин и сотрудникам приходится привыкать к удаленной работе. Все это – вынужденные меры, которые вводятся для того, чтобы избежать серьёзной эпидемии в стране. Ведь чем меньше люди будут контактировать, тем, очевидно, сильнее снижается риск дальнейшего распространения коронавируса.

Однако фактически большая часть ограничений имеет попросту рекомендательный характер, поэтому часто и не соблюдается. Так, например, широкий общественный резонанс был вызван в связи с тем, что в Казанском соборе не соблюдались банальные правила карантинной безопасности: в собор привезли мощи святого Иоанна Предтечи, что привело к массовому скоплению людей. Понятно, что у РПЦ есть своя власть, которая в том числе регулирует и вопросы, связанные с карантинными мерами. Сегодня, например, в патриархии распорядились ужесточить санитарные требования для приходов. Что планируют сделать в РПЦ?

Мощи Иоанна Предтечи



Сегодня Санкт-Петербург – это тот российский город, который находится в зоне риска распространения COVID-19: в северной столице было выявлено шесть случаев заражения. Даже при таком относительно небольшом количестве заболевших жители города находятся в потенциальной опасности, поэтому карантинные меры должны соблюдаться. Одно из важнейших правил карантина – отмена массовых мероприятий. И именно в Санкт-Петербург, в Казанский собор, были привезены мощи Иоанна Предтечи, к которым с 10 по 17 марта, несколько дней, выстраивались огромные очереди прихожан.

Очередь к мощам Иоанна Предтечи, фото соцсети

Да, для верующего человека такое событие имеет очень большое значение, именно поэтому люди и приходили в собор для того, чтобы приложиться к мощам. Однако религиозное мероприятие подверглось критике в соцсетях после того, как кадры из собора попали в сеть. Фотограф запечатлел то, как прихожане один за другим прикладываются губами к мощам святого, что уже у многих пользователей вызвало вопросы: почему в условиях эпидемии коронавируса люди не соблюдают банальные правила личной гигиены? И почему официальные представители РПЦ не реагируют на рекомендации правительства по ограничению массовых мероприятий?

Единственное, что было сделано для обеспечения личной безопасности в Казанском соборе, – это то, что девушка-волонтёр после каждого поцелуя протирала мощи святого тряпочкой. Однако саму тряпочку она если и меняла, то очень редко, да и не успевала протереть после каждого желающего. И это происходило, несмотря на то, что с 11 марта священный синод ввёл новые правила: обрабатывать и дезинфицировать иконы и святыни, к которым прикладываются прихожане. Почему сразу было не запретить на время прикладываться к иконам – не ясно. Ведь, по мнению многих верующих, проявление веры заключается далеко не только в физическом контакте со святыней.

Новые правила РПЦ



Тем не менее, новые правила Российская Православная Церковь все же ввела. И эти правила в первую очередь касаются того, как именно теперь служители церкви и прихожане должны вести себя в храме. Изменения коснулись таинства причастия, целования креста и елеопомазания во время таинства соборования и на всенощных. В основном, новые правила предполагают использование антисептических средств и одноразовых предметов личной гигиены для проведения службы.

Таинство Причастия, фото соцсети

Так, например, во время таинства Причастия, после каждого причастившегося, лжица, то есть, ложечка, с которой подаются святые дары (хлеб и вино символизируют тело и кровь Иисуса Христа), будет протираться антисептиком. Вместо плата будут использоваться одноразовые салфетки. Священнослужители, которые занимаются тем, что раздают антидор и просфоры, будут облачать руки в медицинские перчатки. Временно изменится и практика целования креста: его будут просто возлагать на голову прихожанам в конце Литургии. А для елеопомазания будут использоваться одноразовые ватные палочки.

Стало известно и то, что некоторые священнослужители будут увеличивать содержание вина в кагоре для того, чтобы победить коронавирус в организме человека. Так, протоиерей Леонид Калинин, он же член патриаршего совета по культуре, дал интервью радиостанции «Говорит Москва», в котором поделился своими мыслями о роли вина в защите человека:

«Как говорят вирусологи-специалисты, содержание алкоголя в веществе таинства (это кагор) достаточно высокое, чтобы убить вот эти вирусы. Это однозначно, поэтому в принципе само причастие не может быть источником заражения при достаточном количестве. Мы в храме сделали так, что действительно стали добавлять в два раза больше именно вещества, то есть вина, при подготовке к совершению литургии. Мы крест прикладываем, просто прихожане приклоняют главу, мы благословляем их, касаясь крестом без целования. А запивка как таковая является просто приходской традицией. Например, в ряде поместных церквей вообще не существует такой традиции, как запивать причастие. Там люди причащаются и уходят без запивки. Это оставляем на усмотрение прихожан и предоставляем одноразовые стаканчики для запивки».

Более того, представители РПЦ убеждают прихожан, почувствовавших первые признаки появления ОРВИ, воздержаться от посещения храмов во избежание распространения инфекции. И, тем не менее, любая служба в церкви подвергает опасности прихожан, так как она заведомо является мероприятием с массовым скоплением людей. И поэтому многие считают, что РПЦ следовало бы просто ввести карантин и закрыть храмы для посетителей. Тем более, что в других странах эта практика уже используется. Например, ещё в начале марта сообщалось, что в Вифлиееме будет закрыт Храм Рождества Христова из-за опасности распространения COVID-19. Храмы и церкви по всей Европе также закрываются, ведь это одно из потенциально опасных мест для заражения коронавирусом.