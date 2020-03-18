В Подмосковье 12 новых случаев заражения коронавирусом

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18 марта 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Общее число больных коронавирусом в России достигло 147. В Московской области сегодня подтвердили 12 случаев заражения.

В мессенджерах рассылают сообщения, в которых просят всех, кто летел рейсом Тегеран-Москва 4 марта, срочно обратиться за медицинской помощью. Сделать это можно, позвонив по номеру 8-800-550-50-30, оформив вызов на сайте государственных услуг или обратившись в скорую помощь по номеру 112.

Чтобы обезопасить себя от инфекции, руководитель института стоматологии имени Е.В. Боровского МГМУ имени И.М. Сеченова Ирина Макеева посоветовала носить на улице латексные перчатки. Особенно если идете за продуктами или пользуетесь общественным транспортом.