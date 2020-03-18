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У председателя совета директоров «Уралхима» не обнаружили коронавирус

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

У председателя совета директоров «Уралхима» не обнаружили коронавирус
Фото: Pixabay

Бизнесмен Дмитрий Мазепин получил результаты анализов, которые сдал несколько дней назад. Они отрицательные.

Несмотря на нормальное самочувствие, миллиардер Мазепин для подстраховки самоизолировался в ожидании результатов. Теперь может расслабиться – коронавирус не подтвердился. Исследование провели в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и в федеральном бюджетном учреждении науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирская область).

Московские офисы «Уралхима» переведены на удаленную работу.

В Кремле рассказали, что в администрации президента тоже сдают анализы на коронавирус. 

 

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