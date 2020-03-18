В Кремле рассказали, что в администрации президента тоже сдают анализы на коронавирус

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что сотрудников администрации президента России тоже проверяют на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в Кремле установили настенный дозатор с дезинфицирующим средством для рук и измеряют температуру журналистам.
Отвечая на вопрос прессы, Песков отметил, что журналисты, которые будут освещать деятельность Владимира Путина 18 марта в Крыму сдавали анализы на коронавирус. По его словам, такие действия приняты в мерах предосторожности.
Ранее официальный представитель Кремля попросил представителей СМИ не посещать Кремль с насморком, кашлем или просто в плохом самочувствии.