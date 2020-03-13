Песков посоветовал кремлевским журналистам не приходить на работу с насморком

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настоятельно попросил журналистов, освещающих деятельность главы государства, не посещать Кремль в случае плохого самочувствия.

Во время общения с прессой Песков призвал журналистов «быть «особенно внимательными к любым «корона-проявлениям».

«Говоря по-русски, если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас просто плохое самочувствие, что необязательно связано с коронавирусом, пожалуйста, не приходите в Кремль», – сказал Песков.

Он также добавил, что в Кремле пока работают без ограничений, но просят в это время проявлять особую бдительность.

«Это и мера предосторожности, и проявление уважения ко всем коллегам», – добавил Песков.

Ранее Песков ответил на вопрос о ситуации в Москве в связи с коронавирусом.