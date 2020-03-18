В России штраф за повреждение воинских захоронений составит до 5 миллионов рублей

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18 марта 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме поддержали в первом чтении законопроект, устанавливающий ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

«Это – вандализм, которому нет оправдания. Мы должны чтить память тех, без кого победа над фашизмом была бы невозможна, кому обязаны жизнью и благополучием. Защитить тех, кто сам уже не может за себя постоять», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящее время существует уголовная статья о повреждении памятников истории и культуры. Максимальное наказание по данной статье – штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о заморозке цен на лекарства.