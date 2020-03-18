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Песков: принимаются все необходимые меры для защиты Путина от вирусов

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Песков: принимаются все необходимые меры для защиты Путина от вирусов
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 18 марта, заявил, что все необходимое для защиты Владимира Путина от вирусов делается в круглосуточном режиме.
 
Песков, отвечая на вопрос журналистов, сдал ли глава государства тест на коронавирус нового типа, подчеркнул, что принимаются всевозможные меры для сохранения здоровья Путина.
 
Пресс-секретарь российского лидера в рамках беседы с прессой добавил, что рабочий график президента России публичный и является лучшим показателем его состояния.
ЕТ
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