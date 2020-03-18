Песков: принимаются все необходимые меры для защиты Путина от вирусов

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 18 марта, заявил, что все необходимое для защиты Владимира Путина от вирусов делается в круглосуточном режиме.

Песков, отвечая на вопрос журналистов, сдал ли глава государства тест на коронавирус нового типа, подчеркнул, что принимаются всевозможные меры для сохранения здоровья Путина.