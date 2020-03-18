У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус

В Воронежской области в среду, 18 марта, с подозрением на коронавирус нового типа госпитализировали еще двух пациентов. Соответствующую информацию предоставили сотрудники облправительства.

За минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию в Воронежской области были госпитализированы шесть человек, которые ранее приехали из эпидемически неблагополучных стран. К 12.00 среды число граждан, доставленных в больницу с подозрением на вирус, увеличилось до восьми человек – добавились две женщины, вернувшиеся из Италии и Испании.