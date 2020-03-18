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У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус
скорая помощь, дезинфекция, Alexander Rekun/Global Look Press
В Воронежской области в среду, 18 марта, с подозрением на коронавирус нового типа госпитализировали еще двух пациентов. Соответствующую информацию предоставили сотрудники облправительства.
 
За минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию в Воронежской области были госпитализированы шесть человек, которые ранее приехали из эпидемически неблагополучных стран. К 12.00 среды число граждан, доставленных в больницу с подозрением на вирус, увеличилось до восьми человек – добавились две женщины, вернувшиеся из Италии и Испании.
 
Напомним, накануне власти Воронежской области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса нового типа. Подтвержденных случаев заражения в регионе пока не зарегистрировано.
ЕТ
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