На Украине потребовали закрыть американские лаборатории бактериологического оружия

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18 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: сайт президента Украины

встреча украинцев из Уханя на facebook-фото Владимира Зеленского

Американские биолаборатории на территории Украины могут нести угрозу. Их нужно проверить. Такая петиция появилась на сайте президента Украины.

Обвинения в адрес американских лабораторий связаны с заявлением представителя китайского МИД Чжао Лицзянь. По его словам коронавирус в Китай завезли американские военные.

«На сегодняшний день в стране работают одиннадцать (по другим данным пятнадцать) американских биологических лабораторий. Все они являются объектами повышенной опасности», — написал автор петиции Зеленскому: «В связи с официальным заявлением представителя МИДа КНР Чжао Лицзянь о том, что американские военные занесли коронавирус в Ухань, просим Президента Украины Владимира Зеленского создать комиссию для расследования деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины», - говорится в петиции: «Только независимые экспертизы Министерства здравоохранения и созданной комиссии, при привлечении общественности и средств массовой информации смогут дать объективную оценку функционирования биолабораторий в Украине. Определить их позитивное или негативное влияние на состояние безопасности здоровья наших граждан».