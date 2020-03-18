Аршавин намерен добиться снижения суммы алиментов на детей от Барановской

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18 марта 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Юлия Барановская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналисты сообщают, что футболист Андрей Аршавин больше не намерен платить алименты на троих детей от Юлии Барановской в прежнем размере. Сейчас спортсмен зарабатывает значительно меньше, чем раньше.

Ранее Аршавин через суд уменьшил сумму выплат с общих пяти миллионов рублей до 300 тысяч на каждого своего ребенка от Барановской. Теперь он вновь намерен попросить пересмотра размера алиментов. Футболист якобы уже подал иск в один из петербургских судов.

Юлия Барановская, которая является ведущей популярного шоу на Первом канале, пока никак не комментирует планы своего бывшего гражданского супруга.