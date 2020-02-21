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Юлия Барановская превратилась в блондинку с челкой

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Барановская превратилась в блондинку с челкой
Юлия Барановская, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая телеведущая Юлия Барановская в пятницу, 21 февраля, кардинально изменила имидж. Она превратилась в блондинку с челкой и поспешила поделиться снимками в новом образе со своими подписчиками.

На фотографиях можно увидеть Юлию с длинными и абсолютно прямыми светлыми волосами, а также с челкой. Этот цвет волос акцентирует внимание на ярко-голубых глазах Барановской.

Поклонники телеведущей, однако, не пришли в восторг от ее нового имиджа. В частности, alina_merts написала: "Юля это не то!!! твой цвет тот отличный". Ее поддерживает inessaivanova600 словами: "Нет, нет и ещё раз нет!". А annabrykal и вовсе высказалась лаконично, написав одно единственное слово: "Ужас".

Внимательные фолловеры рассмотрели на диване на заднем плане пряди волос другого цвета и поняли, что Юлия просто экспериментирует с париками.

 

 
 
 
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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)20 Фев 2020 в 9:30 PST

ЕТ

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