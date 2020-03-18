Заксобрание Пермского края может перейти на работу в дистанционном режиме

В Законодательном собрании Пермского края обсуждают инициативу о переходе на дистанционную работу.
Это позволит обеспечить бесперебойную работу парламента в период распространения коронавируса. Депутаты внесли соответствующую поправку к закону о заксобрании.
Автором законопроекта, который позволяет проводить заседания комитетов и пленарные заседания в режиме видеоконференции стал председатель краевого парламента Валерий Сухих. Он заявил, что в период чрезвычайной ситуации регион не должен быть парализован, особенно в условиях, когда необходимо принимать важные и определяющие решения.
«Краевой парламент выражает готовность оперативно работать в любых условиях», – заявил спикер регионального заксобрания.
Он также отметил, что практика проведения заочных голосований применялась лишь однажды, но показала свою работоспособность и эффективность в исключительных условиях.