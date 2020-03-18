Первый зампред Госдумы вошел в Координационный совет по борьбе с коронавирусом

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18 марта 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что в рамках взаимодействия Думы и правительства по защите граждан в ситуации с коронавирусом, в Координационный совет по борьбе с коронавирусом включили первого вице-спикера ГД Александра Жукова.

Она добавила, что, так как отношения с правительством у Думы складываются рабочие и эффективные, то «наша задача в ситуации с мировой эпидемией коронавируса – обеспечить законодательное регулирование тех решений, которые принимаются в созданных органах по борьбе с коронавирусом».

«Впрочем, речь идет не только конкретно о коронавирусе, это и сдерживание цен, и ответственность за контрафакт, о чем заявил президент, подписав указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств», – добавила Кашеварова.