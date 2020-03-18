Правительство не позволит спекулянтам нажиться на коронавирусе

Аргументы Недели → Общество

18 марта 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сдерживании цен на медикаменты при угрозе эпидемии. Правительство будет вправе устанавливать предельно допустимые цены на лекарства на срок не более 90 дней.

С помощью таких нововведений депутаты намерены исключить резкий рост цен на лекарства и медицинские изделия, в том числе в случае эпидемии. Это особенно важно в период пандемии коронавируса, когда острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей во многом вызван спекулянтами искусственно. Документ наделяет правительство правом зафиксировать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, сообщает агентство Полит74.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ от Челябинской области Анатолий Литовченко: «Руководство страны cможет «заморозить» цены в случае чрезвычайной ситуации, угрозы широкого распространения заболевания или если стоимость препаратов в течение 30 дней необоснованно выросла более, чем на 30%, сразу в нескольких регионах».