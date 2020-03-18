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Путин заявил, что доля среднего класса в России превысила 70%

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин заявил, что доля среднего класса в России превысила 70%
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что более 70% граждан страны, согласно методике оценки Всемирного банка, в настоящий момент относятся к среднему классу.

Путин уточнил, что к среднему классу относят людей, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда по стране. Глава государства напомнил, что средняя зарплата в России существенно выше МРОТ, который в прошлом году составлял 11,28 тыс. рублей.

По словам российского лидера, задача властей заключается в том, чтобы укреплять средний класс и наращивать его доходы.

ЕТ

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