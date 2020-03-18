Путин заявил, что доля среднего класса в России превысила 70%

Президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что более 70% граждан страны, согласно методике оценки Всемирного банка, в настоящий момент относятся к среднему классу.

Путин уточнил, что к среднему классу относят людей, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда по стране. Глава государства напомнил, что средняя зарплата в России существенно выше МРОТ, который в прошлом году составлял 11,28 тыс. рублей.

По словам российского лидера, задача властей заключается в том, чтобы укреплять средний класс и наращивать его доходы.