Сенатор: право многодетных семей на социальную помощь не должно зависеть от их дохода

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4 марта 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Совета Федерациие Инна Святенко рассказала о законопроекте о праве многодетных семей на социальную помощь независимо от их дохода. Речь идет о заключении социальных контрактов с такой категорией граждан.

«На данный момент соцконтракт заключается с семьями, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Однако есть ситуации, когда доходы такой категории граждан незначительно выше установленной нормы, и это не позволяет им получить определенную помощь от государства», – пояснила сенатор.

Она предложила подходить к теме получения соцконтрактов многодетными семьями шире и не ограничиваться лишь критериями среднедушевого дохода.

По ее словам, социальный контракт – это договор между гражданином и органом соцзащиты, в рамках которого государство будет предоставлять семьям регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, а также содействовать в трудоустройстве или открытии своего дела.

Святенко также сообщила, что в профильном комитете Совфеда продолжают работать над законопроектом о предоставлении многодетным семьям не только помощи со стороны государства, но и абсолютно новых возможностей и преференций как на федеральном, так и на региональном уровнях.