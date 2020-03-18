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Российские школьники будут находиться на каникулах с 23 марта по 12 апреля

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российские школьники будут находиться на каникулах с 23 марта по 12 апреля
школьный класс, pixabay.com
Российские школьники уйдут на долгие каникулы в связи с распространением коронавируса нового типа. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что ребята будут находиться дома с 23 марта по 12 апреля.
 
Глава ведомства подчеркнул, что будет организована поддержка дистанционного обучения. Кроме того, по словам временно исполняющего обязанности руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, было решено перенести досрочную сдачу Единого госэкзамена на основной период – май и июнь.
 
Что касается всеройссийских проверочных работ, то каждая школа будет подходить к формированию их расписания индивидуально.
ЕТ

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