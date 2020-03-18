Памфилова заявила, что ЦИК готов дойти до каждого участника голосования

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18 марта 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала президенту Путину, что ЦИК хорошо подготовился и готов к любому развитию событий. В ведомстве сейчас рассматривают разные варианты.

«Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры, чтобы, если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки в зависимости от ситуации, то мы предложим те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам – здоровье и безопасность прежде всего», – цитирует Памфилову пресс-служба Кремля.

Ранее Памфилова просила россиян поменьше геройствовать.