Дизайнер Виктория Андреянова рассказала, как коронавирус повлиял на моду

Дизайнер Виктория Андреянова рассказала, как вспышка коронавируса повлияла на моду. Недавно медицинские маски можно было увидеть даже на подиумах, однако, по мнению модельера, это уже "вчерашний день".

Ситуация, при которой на моделей и обычных людей необходимо надевать маски, уже не является модной или оригинальной – это стало реальностью, передает Радио Sputnik слова Андреяновой.