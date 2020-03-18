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Дизайнер Виктория Андреянова рассказала, как коронавирус повлиял на моду

, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Дизайнер Виктория Андреянова рассказала, как коронавирус повлиял на моду
дизайнер Виктория Андреянова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Дизайнер Виктория Андреянова рассказала, как вспышка коронавируса повлияла на моду. Недавно медицинские маски можно было увидеть даже на подиумах, однако, по мнению модельера, это уже "вчерашний день".
 
Ситуация, при которой на моделей и обычных людей необходимо надевать маски, уже не является модной или оригинальной – это стало реальностью, передает Радио Sputnik слова Андреяновой.
 
Дизайнер уточнила, что "мода – немножко про будущее", а маски уже перестали быть стильными. По мнению Виктории, после завершения эпидемии дизайнеры начнут разрабатывать различные аксессуары, которые позволят людям обезопасить себя от окружающей среды. Кроме того, недавно Андреянова получила из Парижа посылку с тканями, меняющими цвет в зависимости от температуры тела человека. Дизайнер считает, что в период эпидемии они могли бы работать в качестве температурного теста.
ЕТ
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