В Москве рассказали, будут ли распылять дезинфекторы с вертолетов

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17 марта 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом прокомментировали сообщение о том, что ночью над Москвой при помощи вертолетов будут распылены дезинфицирующие средства.

В штабе заявили, что подобные новости являются ложными, ничего подобного в столице проводиться не будет. Также в сообщении отметили, что ранее подобный фейк прошел в Грузии.

«В соцсетях появились посты о том, что ночью по Москве вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции. Информация не соответствует действительности, ранее этот фейк распространялся в Грузии», - сказано в сообщении.