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В России вырастут социальные пенсии

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

В России вырастут социальные пенсии
Фото: pixabay.com

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1%. Отмечается, что она начнется с 1 апреля текущего года.

В документе сказано, что коэффициент индексации утвержден в размере 1,061. В Минтруде сообщают, что повышение пенсий затронет порядка 4 миллионов российских пенсионеров. При этом затраты государства составят 2,41 миллиарда рублей ежемесячно, передаёт Мир24.

Отмечается, что помимо социальных пенсий будут увеличены пенсии участников ВОВ, блокадников, пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, а также жертв техногенных или радиационных катастроф.

АБ

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