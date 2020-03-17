Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных препаратов

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 17 марта, заявил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Глава государства в рамках совещания с членами правительства поручил обеспечить выполнение принятого решения. Путин также потребовал решить вопрос о повышении ответственности за контрафактные препараты.
Напомним, ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом, в частности, о принятии законопроекта, позволяющего заказывать через интернет лекарств, которые отпускаются без рецепта.