Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных препаратов

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17 марта 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лекарства, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 17 марта, заявил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Глава государства в рамках совещания с членами правительства поручил обеспечить выполнение принятого решения. Путин также потребовал решить вопрос о повышении ответственности за контрафактные препараты.

Напомним, ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом, в частности, о принятии законопроекта, позволяющего заказывать через интернет лекарств, которые отпускаются без рецепта.