Вахтовиков на Ямале могут «задержать» на два месяца из-за коронавируса

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17 марта 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

Специалистам и работникам, приехавшим на Ямал вахтовым методом из других регионов России и из-за рубежа, могут продлить сроки пребывания в округе.

С такой инициативой выступили региональные власти. По некоторым данным речь может идти о двух месяцах.

Сообщается, что вахту могут продлить до середины мая. Сменщикам вахтовиков уже объявили, что их выезд откладывается. При этом работодатели пообещали, что в деньгах никто не потеряет.

В правительстве Ямало-Ненецкого АО подтвердили, что подобная рекомендация была дана на заседании оперативного штаба по мониторингу и предупреждению завоза коронавируса в регион. Но полностью закрывать регион никто не намерен, добавили в региональном Кабмине.