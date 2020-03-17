Вахтовиков на Ямале могут «задержать» на два месяца из-за коронавируса

Специалистам и работникам, приехавшим на Ямал вахтовым методом из других регионов России и из-за рубежа, могут продлить сроки пребывания в округе.
С такой инициативой выступили региональные власти. По некоторым данным речь может идти о двух месяцах.
Сообщается, что вахту могут продлить до середины мая. Сменщикам вахтовиков уже объявили, что их выезд откладывается. При этом работодатели пообещали, что в деньгах никто не потеряет.
В правительстве Ямало-Ненецкого АО подтвердили, что подобная рекомендация была дана на заседании оперативного штаба по мониторингу и предупреждению завоза коронавируса в регион. Но полностью закрывать регион никто не намерен, добавили в региональном Кабмине.