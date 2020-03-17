Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Калужской области

Во вторник, 17 марта, в Калужской области выявили первого заболевшего коронавирусом нового типа. Согласно последней информации местных властей, в регионе вводится режим повышенной готовности.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша отметил, что коронавирус был выявлен у гражданина, который недавно вернулся из Италии. Человек самостоятельно обратился к медикам и сдал анализ, который показал положительный результат.

Больной был своевременно госпитализирован, сейчас он находится под наблюдением медиков. Состояние пациента является удовлетворительным.