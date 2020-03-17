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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Калужской области

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Калужской области
лаборатория, pixabay.com

Во вторник, 17 марта, в Калужской области выявили первого заболевшего коронавирусом нового типа. Согласно последней информации местных властей, в регионе вводится режим повышенной готовности.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша отметил, что коронавирус был выявлен у гражданина, который недавно вернулся из Италии. Человек самостоятельно обратился к медикам и сдал анализ, который показал положительный результат.

Больной был своевременно госпитализирован, сейчас он находится под наблюдением медиков. Состояние пациента является удовлетворительным.

ЕТ

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