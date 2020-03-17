Правительству разрешат замораживать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий

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17 марта 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в первом чтении поправки в статью 60 федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 38 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Правительство будет вправе фиксировать предельные цены также в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и изделия выросли на тридцать и более процентов.

«Наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей – следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения.

Известно, что в некоторых регионах с начала года стоимость масок и марлевых повязок выросла в 3-4 раза.

Спикер ГД отметил, что принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса и требуется оградить россиян от «желающих нажиться на страхах».

Накануне Госдума изменила режим работы из-за коронавируса.