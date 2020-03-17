Охлобыстин высказался о поправках в Конституцию

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Иван Охлобыстин ВКонтакте

Иван Охлобыстин. Фото: личная страница Вконтакте

Российский актер и общественно-политический деятель Иван Охлобыстин высказал свое мнение о предстоящем 22 апреля всероссийском голосовании о принятии поправок в Основной закон Российской Федерации.

«Россия начинает обретать идеологию!», - высказался Иван Иванович о поправках в Конституцию РФ, которые широко сейчас обсуждаются и в обществе, и в политикуме. Охлобыстин давно уже известен как сторонник империи и монархии в России. «Я об этом говорил в Лужниках еще в 2011 году», - напомнил он, имея в виду широко тогда прогремевшую, но так и не оформившуюся в масштабное общественно-политическое движение «Доктрину 77», провозглашавшую имперские ценности. Возможно, для тогдашней политической ситуации в стране это была слишком революционная идея.

Прокомментировал актер и критически воспринятое в обществе «обнуление сроков». «Президент, прежде всего, русский офицер, а русские офицеры никого ради Отчизны не щадят, в первую очередь самих себя. Так вот, как офицер, он сам точно решит, когда надо уйти. Не надо ему помогать в этом. Не отвлекайте от красивого жеста на прощанье – обновленной Конституции, содержащей все необходимые инструменты для будущего строительства Империи!», - считает Охлобыстин.

Оценив предложенные президентом России поправки в Конституцию как судьбоносные, Иван Охлобыстин резюмировал: «Лично я пойду голосовать больше чем за поправки в Конституцию. Я пойду голосовать за будущую Российскую Империю».

Ранее Госдума РФ опубликовала серию материалов о том, что изменится в Основном законе нашей страны.