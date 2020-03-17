За какие поправки в Конституцию предлагают голосовать россиянам?

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17 марта 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума опубликовала серию материалов о том, что изменится в Основном законе нашей страны. Один из них касается социальных гарантий граждан России.

МРОТ не меньше прожиточного минимума

«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации», – таким пунктом дополняется статья 75 в новой редакции Конституции.

Эта же статья дополняет гарантии, уже закрепленные в статье 7 Конституции, что «в РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

Регулярная индексация пенсий

«В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом», – также будет гласить ч. 6 статьи 75.

Регулярная индексация социальных выплат

«В Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом, гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат», — еще один пункт новой редакции данной статьи.

Защита семьи и детей

Поправками в Основной закон закрепляется защита и сохранение традиционных ценностей – «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях» (ст. 72, ч. 1, п. Ж1).

Кроме того, подчеркивается, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения» (ст. 67.1, ч. 4).

Гарантия благосостояния граждан

Конституция РФ дополняется статьей 751, которая гласит: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность».

Ранее сообщалось, что Конституционный суд одобрил поправки в Основной закон.