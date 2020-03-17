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Первый случай коронавируса выявили в Красноярском крае

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Первый случай коронавируса выявили в Красноярском крае
Фото: соцсети

В министерстве здравоохранения Красноярского края подтвердили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Заболевшим оказался житель краевого центра, который вернулся из Австрии.

В ведомстве заявили, что мужчина находится в полной изоляции и не представляет опасности для других жителей региона. Круг лиц, с которыми он успел войти в контакт, уже определен, за этими людьми установлено медицинское наблюдение.

Сейчас на территории края под медицинским наблюдением на дому находятся 374 человека. Еще более 1100 человек были обследованы, коронавирусная инфекция не выявлена.

Ранее сообщалось, что тест жительницы Пензы на коронавирус показал положительный результат.

ДВа

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