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Тест жительницы Пензы на коронавирус показал положительный результат

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест жительницы Пензы на коронавирус показал положительный результат
Фото: Pixabay

Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Пензы, которая ранее была госпитализирована с внебольничной пневмнонией.

Женщину госпитализировали 13 марта, первым диагнозом стала внебольничная пневмония, сейчас стало известно, что у нее обнаружен коронавирус – это подтвердили в новосибирском НИИ «Вектор», куда отправили анализы.

Как выяснилось, женщина за рубеж не выезжала, у членов ее семьи анализы на коронавирус отрицательные. Состояние жительницы Пензы оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане и Алма-Ате введут режим карантина из-за коронавируса.

ДВа

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