Тест жительницы Пензы на коронавирус показал положительный результат

Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Пензы, которая ранее была госпитализирована с внебольничной пневмнонией.
Женщину госпитализировали 13 марта, первым диагнозом стала внебольничная пневмония, сейчас стало известно, что у нее обнаружен коронавирус – это подтвердили в новосибирском НИИ «Вектор», куда отправили анализы.
Как выяснилось, женщина за рубеж не выезжала, у членов ее семьи анализы на коронавирус отрицательные. Состояние жительницы Пензы оценивается как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане и Алма-Ате введут режим карантина из-за коронавируса.