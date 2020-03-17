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В Госдуме Терешкову защитили от нападок и устроили показ фильма

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме Терешкову защитили от нападок и устроили показ фильма
Фото: сайт Госдума РФ

Депутатам Госдумы показали фильм про Валентину Терешкову, в котором рассказывается не только о ее полете в космос, но и об общественно-политической работе.

Фильм представил руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, подчеркнувший, что Терешкова – это символ эпохи, символ достижений.

Парламентарий также поблагодарил всех депутатов Госдумы, которые в эти дни защищали Терешкову от нападок и поддерживали ее.

Ранее Терешкова отреагировала на критику ее поправки об отмене ограничения числа президентских сроков.

ДВа

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