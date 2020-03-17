В Госдуме Терешкову защитили от нападок и устроили показ фильма

Депутатам Госдумы показали фильм про Валентину Терешкову, в котором рассказывается не только о ее полете в космос, но и об общественно-политической работе.
Фильм представил руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, подчеркнувший, что Терешкова – это символ эпохи, символ достижений.
Парламентарий также поблагодарил всех депутатов Госдумы, которые в эти дни защищали Терешкову от нападок и поддерживали ее.
Ранее Терешкова отреагировала на критику ее поправки об отмене ограничения числа президентских сроков.