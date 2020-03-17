Матвиенко прокомментировала итоги голосования в региональных парламентах по Конституции

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17 марта 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что итоги голосования – еще одно убедительное свидетельство того, что высшее руководство государства и субъекты едины в коренных вопросах развития страны на длительную историческую перспективу.

«Мы ещё раз могли убедиться в высокой степени консолидации российского общества, отсутствии в нем острых, непримиримых противоречий на социальной, этнической, конфессиональной или иной почве», – сказала Матвиенко, назвав происходящее одним из важнейших условий дальнейшего развития страны.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что в стране состоится важнейшее политическое событие – общероссийское голосование.

«Именно народ, граждане страны должны принять окончательное решение», – сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в России официально введена ответственность за нарушения при всероссийском голосовании по Конституции.