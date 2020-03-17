В России официально введена ответственность за нарушения при всероссийском голосовании по Конституции

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17 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ в части установления ответственности за посягательства на право гражданина на участие в общероссийском голосовании.

Законом предлагается распространить на процесс общероссийского голосования действие уголовных статей о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

«Мы не устанавливаем новые виды наказаний. Предлагается распространить действующую уголовную и административную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», – заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В документе говорится, что уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, за какие поправки в Конституцию предлагают голосовать россиянам.